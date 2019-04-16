video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يبحث سبل تعاون العلاقات التجارية والاقتصادية مع سفير فيتنام

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:35 م
محافظ بنى سويف يبحث سبل تعاون العلاقات التجارية والاقتصادية مع سفير فيتنام محافظ بنى سويف والسفير الفيتنامى
بنى سويف - هانى فتحى
إضافة تعليق

استقبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة "تران فان كونغ "سفير دولة فيتنام والوفد المرافق له من ممثلى سفارة فيتنام بمصر فى مستهل زيارة السفير الفيتنامى لبنى سويف، والتى تأتى فى إطار توطيد العلاقات بين محافظة بنى سويف وسفراء الدول الأجنبية والعربية وضمن توجهات الدولة لتدعيم العلاقات مع الدول الصديقة وتعزيز سبل التعاون فى كافة المجالات وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية.

وخلال اللقاء أكد محافظ بنى سويف، أن العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام لها جذور تاريخية ممتدة منذ بادرت مصر بفتح سفارة لها بالعاصمة الفيتنامية "هانوى" خلال الحرب الفيتنامية عام 1963،مشيرا إلى التقدم الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، والذى تجسد فى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية، لافتا إلى ارتباط مصر بفيتنام بعلاقات ثقافية وتعليمية من خلال المنح والبعثات الدراسية للطلاب والباحثين الفيتناميين بجامعتى القاهرة والأزهر.

ونوه محافظ بنى سويف عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ فيتنام فى سبتمبر 2017 عقب مشاركته فى قمة "بريكس للدول الأكثر نموا فى العالم " بالصين ، والتى تعد الزيارة الأولى لرئيس مصرى لهذا البلد ذى التاريخ النضالى،حيث التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى بكبار المسئولين وفى مقدمتهم الرئيس الفيتنامى،والذى زار مصر فى أغسطس من العام الماضى ، فى أول زيارة رسمية لرئيس فيتنامى لمصر منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين والتى تمتد لأكثر من نصف قرن.

كما استعرض المحافظ مع السفير الفيتنامى أبرز المقومات والفرص الاستثمارية والسياحية التى تتمتع بها بنى سويف، فضلا عن استعراضه لأهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها على أرض بنى سويف وما تشهده المحافظة فى الفترة الحالية من تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية العملاقة التى أحدثت طفرة ملموسة فى مستوى الخدمات والمرافق على أرض المحافظة بفضل توجيهات القيادة السياسية لتنمية الصعيد وتحسين معيشة المواطنين.

من جهته أعرب السفير الفيتنامى عن سعادته بزيارة بنى سويف ولقائه بالمحافظ المستشار هانى عبد الجابر، وحفاوة الاستقبال التى قوبل بها فى مستهل زيارته لبنى سويف،ومبديا اعجابه بالمقومات السياحية والاقتصادية والمشروعات التى تحققت على أرض المحافظة.

ورحب المحافظ بمقترح السفير الفيتنامى بامكانية عقد توأمة بين مدينة فى محافظة بنى سويف وأخرى فى فيتنام، على أن يكون انطلاقها فى بمناسبة مرور 55 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام ، حيث أكد المحافظ على أهمية أن تشمل التوأمة كافة الجوانب الثقافية والتعليمية والإقتصادية ، وفقا للرؤية المشتركة بين الجانبين المصرى والفيتنامى فى كافة المجالات.

هذا ومن المقرر أن يتضمن برنامج السفير الفيتنامى زيارة الغرفة التجارية بمدينة بنى سويف والتى يرافقه خلالها السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، ويعقد خلالها اجتماعا مع رئيس وأعضاء الغرفة والمستثمرين لعرض الفرص والمقومات الاستثمارية بمحافظة بنى سويف والمقومات الاستثمارية عن المناخ الاقتصادى بدولة فيتنام ، وبحث سبل تعزيز التعاون فى المجالات الاستثمارية والعلاقات التجارية بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين.

 

محافظ بنى سويف والسفير الفيتنامى (1)
محافظ بنى سويف والسفير الفيتنامى

 

محافظ بنى سويف والسفير الفيتنامى (2)
محافظ بنى سويف والسفير الفيتنامى

 

محافظ بنى سويف والسفير الفيتنامى (3)
محافظ بنى سويف والسفير الفيتنامى

 

محافظ بنى سويف والسفير الفيتنامى (4)
محافظ بنى سويف والسفير الفيتنامى 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بني سويف: خطة متكاملة للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سفير فيتنام

محافظ بنى سويف

هانوى

التعاون التجارى والاقتصادى

استثمار فيتنام بمصر




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة