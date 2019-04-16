محافظ بنى سويف يبحث سبل تعاون العلاقات التجارية والاقتصادية مع سفير فيتنام

بنى سويف - هانى فتحى

استقبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة "تران فان كونغ "سفير دولة فيتنام والوفد المرافق له من ممثلى سفارة فيتنام بمصر فى مستهل زيارة السفير الفيتنامى لبنى سويف، والتى تأتى فى إطار توطيد العلاقات بين محافظة بنى سويف وسفراء الدول الأجنبية والعربية وضمن توجهات الدولة لتدعيم العلاقات مع الدول الصديقة وتعزيز سبل التعاون فى كافة المجالات وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية.

وخلال اللقاء أكد محافظ بنى سويف، أن العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام لها جذور تاريخية ممتدة منذ بادرت مصر بفتح سفارة لها بالعاصمة الفيتنامية "هانوى" خلال الحرب الفيتنامية عام 1963،مشيرا إلى التقدم الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، والذى تجسد فى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية، لافتا إلى ارتباط مصر بفيتنام بعلاقات ثقافية وتعليمية من خلال المنح والبعثات الدراسية للطلاب والباحثين الفيتناميين بجامعتى القاهرة والأزهر.

ونوه محافظ بنى سويف عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ فيتنام فى سبتمبر 2017 عقب مشاركته فى قمة "بريكس للدول الأكثر نموا فى العالم " بالصين ، والتى تعد الزيارة الأولى لرئيس مصرى لهذا البلد ذى التاريخ النضالى،حيث التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى بكبار المسئولين وفى مقدمتهم الرئيس الفيتنامى،والذى زار مصر فى أغسطس من العام الماضى ، فى أول زيارة رسمية لرئيس فيتنامى لمصر منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين والتى تمتد لأكثر من نصف قرن.

كما استعرض المحافظ مع السفير الفيتنامى أبرز المقومات والفرص الاستثمارية والسياحية التى تتمتع بها بنى سويف، فضلا عن استعراضه لأهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها على أرض بنى سويف وما تشهده المحافظة فى الفترة الحالية من تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية العملاقة التى أحدثت طفرة ملموسة فى مستوى الخدمات والمرافق على أرض المحافظة بفضل توجيهات القيادة السياسية لتنمية الصعيد وتحسين معيشة المواطنين.

من جهته أعرب السفير الفيتنامى عن سعادته بزيارة بنى سويف ولقائه بالمحافظ المستشار هانى عبد الجابر، وحفاوة الاستقبال التى قوبل بها فى مستهل زيارته لبنى سويف،ومبديا اعجابه بالمقومات السياحية والاقتصادية والمشروعات التى تحققت على أرض المحافظة.

ورحب المحافظ بمقترح السفير الفيتنامى بامكانية عقد توأمة بين مدينة فى محافظة بنى سويف وأخرى فى فيتنام، على أن يكون انطلاقها فى بمناسبة مرور 55 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام ، حيث أكد المحافظ على أهمية أن تشمل التوأمة كافة الجوانب الثقافية والتعليمية والإقتصادية ، وفقا للرؤية المشتركة بين الجانبين المصرى والفيتنامى فى كافة المجالات.

هذا ومن المقرر أن يتضمن برنامج السفير الفيتنامى زيارة الغرفة التجارية بمدينة بنى سويف والتى يرافقه خلالها السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، ويعقد خلالها اجتماعا مع رئيس وأعضاء الغرفة والمستثمرين لعرض الفرص والمقومات الاستثمارية بمحافظة بنى سويف والمقومات الاستثمارية عن المناخ الاقتصادى بدولة فيتنام ، وبحث سبل تعزيز التعاون فى المجالات الاستثمارية والعلاقات التجارية بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين.



محافظ بنى سويف والسفير الفيتنامى



محافظ بنى سويف والسفير الفيتنامى



محافظ بنى سويف والسفير الفيتنامى