محافظ الفيوم يلتقى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لبحث سبل التعاون المشترك

الفيوم – رباب الجالي

التقى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لبحث آليات وسبل التعاون المشترك في المجالين الخدمي والتنموي، حضر اللقاء إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم.

وخلال اللقاء أكد محافظ الفيوم أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي فى المجالين الخدمي والتنموي، لافتاً إلى أهمية الدور المحوري الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية والندوات التثقيفية بجانب المساعدات المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً.

وأضاف محافظ الفيوم أن المحافظة تقف بجانب البسطاء وتعمل على توفير الحياة الكريمة لهم، بجانب توفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص إضافة لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المعيلة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، والعمل على انهاء المشروعات العالقة والجاري تنفيذها بالعديد من القطاعات، وأكد المحافظ على ضرورة التواصل المباشر مع المواطن خلال زياراته وجولاته الميدانية إضافة للقاء الدوري لخدمة المواطنين.

كما إلتقى المحافظ لجنة من زمالة الجهاز الهضمي والكبد التابع لوزارة الصحة، ضمت اللجنة الدكتور محمد أمين صقر أستاذ بطب عين شمس رئيس المجلس العلمي لزمالة الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور أمجد على الذهبي أستاذ الكبد بطب الأزهر رئيس قطاع التدريب بالزمالة المصرية للجهاز الهضمي والكبد، وذلك بحضور الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد على جمعة أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب الفيوم، والدكتور سامح رمضان رئيس قسم المناظير بمستشفي الفيوم العام.

وخلال اللقاء أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته لزيارة لجنة الزمالة للمحافظة لتفقد قسم الجهاز الهضمي والمناظير والعيادات الخارجية والرعاية المتوسطة والمركزة والموجات فوق الصوتية بمستشفي الفيوم العام وتقييمها تمهيداً لتطبيق زمالة الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفي واعتماد المكان كمركز لتدريب أطباء الجهاز الهضمي والكبد.

وأضاف المحافظ، أن قطاع الصحة يُعد واحداً من القطاعات الحيوية التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً لارتباطه الوثيق بصحة الانسان، مشيراً أن هناك جهود تُبذل من أجل الارتقاء بهذا القطاع، وأكد المحافظ على ضرورة تنظيم ندوات ولقاءات تثقيفية مع المواطنين لتوعيتهم بأهمية العلاج من الأمراض خاصة الفيروسات والحفاظ على صحتهم بالوقاية منها، وأكد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد مع تقدير قيمة المسئولية الوطنية، موضحاً استعداده الكامل لتقديم كافة سبل الدعم اللازم للجنة من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية والعلاجية.

فيما أشار رئيس المجلس العلمي لزمالة الجهاز الهضمي والكبد، أن الزمالة المصرية هي شهادة مهنية فقط تقع بين الماجستير والدكتوراه، وأن اللجنة العليا للتخصصات الطبية التابعة لوزارة الصحة تضم 52 زمالة، منها زمالة الجهاز الهضمي والكبد، موضحاً أن الزمالة تهدف إلى تعديل مسار الخدمة الطبية المقدمة وتطوير أداء الأطباء والارتقاء بمستوي الخدمات الطبية والصحية ويتم ذلك تحت إشراف الجامعة، وأوضح أن زمالة الجهاز الهضمي والكبد تضم 22 مركزا تدريبيا على مستوي الجمهورية، وأن المركز الذى سيتم إنشاؤه فى الفيوم سيكون المركز الثاني على مستوي الوجه القبلي، يخدم محافظات شمال الصعيد "الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا"، مؤكداً أن الزمالة تعمل على التوسع فى مراكز التدريب من أجل زيادة أعداد المتدربين.