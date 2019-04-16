video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يتفقد معارض أهلا رمضان ويشدد على رقابة الأسواق وضبط الأسعار

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:11 م
محافظ الشرقية يتفقد معارض أهلا رمضان ويشدد على رقابة الأسواق وضبط الأسعار محافظ الشرقية يتفقد معرض أهلاً رمضان
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أثناء  تفقده "معرض أهلاً رمضان" بديرب نجم، أنه جارى الإنتهاء من إقامة المعرض بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تترواح مابين 25 إلى 30% وبجودة عالية، وذلك فى إطار خطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدى لجشع التجار ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل، وذلك من خلال معرض "أهلاً رمضان" بمركز ومدينة ديرب نجم لبيع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، للتأكد من جاهزيته وإستعداده لإستقبال المواطنين لشراء إحتياجاتهم الضرورية خلال الشهر الفضيل، والتى تقدم بأسعار مخفضة عن السوق بمشاركة من المحافظة بالتنسيق مع رئاسة المركز ومديرية التموين والجهات المعنية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط .

كما تفقد المحافظ أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وإنخفاض أسعارها، وإلتقى المواطنين وأدار معهم حواراً مفتوحاً للتعرف على آرائهم حول إقامة هذه المعارض والتى تم إنشاؤها خصيصاً لخدمة محدودى الدخل، وشدد على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم المجمدة والألبان وياميش رمضان.

وتجول المحافظ سيرا على الأقدام فى شوارع مدينة ديرب نجم للإطمئنان على الحالة العامة لنظافة الشوارع ولمتابعة رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرئيس المدينة بالتنسيق مع مديرى إدارات (التموين – الصحة – الطب البيطرى) لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضمان جودة المنتجات وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق وإستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فورى ومحاسبة المخالفين.

شارك فى الجولة اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة وفيصل الدريهمى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.

جولة محافظ الشرقية بمعرض أهلا رمضان (1)
جولة محافظ الشرقية بمعرض أهلا رمضان

 

جولة محافظ الشرقية بمعرض أهلا رمضان (2)
جولة محافظ الشرقية بمعرض أهلا رمضان

 

جولة محافظ الشرقية بمعرض أهلا رمضان (3)
جولة محافظ الشرقية بمعرض أهلا رمضان 

 

جولة محافظ الشرقية بمعرض أهلا رمضان (4)
جولة محافظ الشرقية بمعرض أهلا رمضان

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية لرؤساء الوحدات المحلية: اللى مش قادر يشتغل يعتذر

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

معرض اهلا رمضان

محافظ الشرقية

ديرب نجم




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة