محافظ الشرقية يتفقد معارض أهلا رمضان ويشدد على رقابة الأسواق وضبط الأسعار

الشرقية – إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أثناء تفقده "معرض أهلاً رمضان" بديرب نجم، أنه جارى الإنتهاء من إقامة المعرض بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تترواح مابين 25 إلى 30% وبجودة عالية، وذلك فى إطار خطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدى لجشع التجار ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل، وذلك من خلال معرض "أهلاً رمضان" بمركز ومدينة ديرب نجم لبيع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، للتأكد من جاهزيته وإستعداده لإستقبال المواطنين لشراء إحتياجاتهم الضرورية خلال الشهر الفضيل، والتى تقدم بأسعار مخفضة عن السوق بمشاركة من المحافظة بالتنسيق مع رئاسة المركز ومديرية التموين والجهات المعنية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط .

كما تفقد المحافظ أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وإنخفاض أسعارها، وإلتقى المواطنين وأدار معهم حواراً مفتوحاً للتعرف على آرائهم حول إقامة هذه المعارض والتى تم إنشاؤها خصيصاً لخدمة محدودى الدخل، وشدد على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم المجمدة والألبان وياميش رمضان.

وتجول المحافظ سيرا على الأقدام فى شوارع مدينة ديرب نجم للإطمئنان على الحالة العامة لنظافة الشوارع ولمتابعة رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرئيس المدينة بالتنسيق مع مديرى إدارات (التموين – الصحة – الطب البيطرى) لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضمان جودة المنتجات وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق وإستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فورى ومحاسبة المخالفين.

شارك فى الجولة اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة وفيصل الدريهمى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.



جولة محافظ الشرقية بمعرض أهلا رمضان



جولة محافظ الشرقية بمعرض أهلا رمضان



جولة محافظ الشرقية بمعرض أهلا رمضان