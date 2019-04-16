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محافظ الجيزة يشارك فى حفل إطلاق مبادرة "افريقيا هتتكلم عربى" بجامعة القاهرة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:16 م
محافظ الجيزة يشارك فى حفل إطلاق مبادرة "افريقيا هتتكلم عربى" بجامعة القاهرة ضيوف أفارقة يتعلمون اللغة العربية
كتب سيد الخلفاوى
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شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى فعاليات حفل اطلاق مبادرة افريقيا هتتكلم عربى والتى تنظمها كلية دار العلوم برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لتعليم اللغة العربية لــ 1000 مواطن أفريقى من المتحدثين باللغات الاجنبية.

واكد المحافظ خلال فعاليات اطلاق المبادرة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الدولة للتعليم العالى ان المبادرة تاتى تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعداد 10 آلاف قائد من شباب افريقيا وتأهيلهم على المستوى الادارى والقيادى وتدريبهم على البرامج التطبيقية المتخصصة فى مجالات الإدارة والسياسة وريادة الاعمال والاقتصاد والاعلام من اجل إخراج قيادات شبابية أفريقية مؤهلة ومدربة وقادرة على تحمل المسؤولية .

 

وأضاف راشد، خلال كلمته أن مبادرة افريقيا هتتكلم عربى تعتبر حلقة من حلقات مد جسور التواصل بين الدولة المصرية والقارة الافريقية والتى أسفرت مؤخرًا عن رئاسة مصر للاتحاد الافريقى هذا العام وعودة الدور المصرى تجاه القارة السمراء وشعوبها ، مشيرًا إلى انه سيتم تنظيم دورات تدريبية لتعليم اللغة العربية لموظفى السفارات الأفريقية والطلاب الوافدين من الدول الافريقية الدارسين بجامعة القاهرة وذلك بمقر كلية دار العلوم ولمدة 6 أشهر وسيتم منحهم شهادات معتمدة بإجادة اللغة العربية .

 

وأكد محافظ الجيزة، على أهمية اختيار اللغة العربية كأداة من أدوات القوة الناعمة ولدور اللغة فى التواصل والتفاعل الإنسانى والتاريخى والحضارى بين الشعوب المختلفة .

 

 
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