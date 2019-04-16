محافظ أسيوط يفتتح مجمع مواقف المعلمين الجديد ومعرض منتجات "التعليم الفنى"

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير التي تمت بمواقف سيارات الأجرة للنقل الداخلي والخارجي بمدينة أسيوط، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطويرالمواقف، ليظهر بالشكل الحضاري، وتساهم في تحقيق السيولة المرورية، ومنع الإزدحام، تماشيًا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة، المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل السكرتير العام للمحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد البشير رئيس حي غرب، وصلاح عامر مدير ادارة المواقف، وعلاء شعبان نائب رئيس حي شرق والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

بدأ المحافظ جولته، بتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة بنزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، والذي تم تطويره وإعادة هيكلته بإضافة توسعات جديدة وتنظيم المداخل والمخارج وترميم ودهان سور الموقف، وعمل بوابات جديدة لتنظيم الحركة، ليستوعب سيارات السرفيس الخاصة بمراكز الجنوب، كما تفقد باكيات سيارات الأجرة، التي تخدم مركز الغنايم، والتي تم نقلها مؤخرا من موقف الشادر القديم إلى موقف نزلة عبد اللاه.

كما افتتح المحافظ، مجمع مواقف المعلمين الجديد والخاص بالأقاليم على الطريق الدائري والذي تم تخصيصه لسيارات الأجرة للمحافظات وأتوبيسات السوبرجيت، الخاصة بشركات نقل الركاب بين المحافظات، وذلك بعد نقلها من داخل المدينة لتخفيف الزحام وحل مشكلة الاختناقات المرورية واستكمالًا لخطة نقل المواقف.

وأشار نورالدين، إلى أن المحافظة وضعت خطة شاملة وانتهت من نقل جميع مواقف السرفيس خارج الكتلة السكنية، لتخفيف الزحام، وذلك بعد تطويرها وإعادة هيكلتها وتجهيزها لتلبي احتياجات السائقين، وترفيقها بجميع الخدمات اللازمة، وتقسيمها وفقًا لخطوط السير، لتستوعب جميع سيارات نقل الركاب وتنظيمها لتناسب منطلبات واحتياجات المواطنين في استخدام وسائل مواصلات بشكل حضاري يليق بأسيوط كعاصمة للصعيد، لافتا الى أنه بذلك أصبح موقف نزلة عبداللاه يخدم قرى ومراكز الجنوب وموقف الأزهر لخدمة القرى والمراكز الشمالية، وموقف المعلمين الجديد لخدمة المحافظات، وتم استحداث خطوط سير جديدة لسيارات سرفيس تعمل على مدار 24 ساعة، لتسهيل الوصول إلى هذه المواقف لتصبح مواقف السرفيس بالمحافظة أكثر تنظيمًا.

كما افتتح محافظ أسيوط، معرض منتجات مدارس التعليم الفني، والذي أقيم بمقر مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية العسكرية بمدينة أسيوط، كنموذج بارز للمدارس الفنية، التى تعتبر قاطرة التنمية في المحافظة، انطلاقاً من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بالتعليم الفني، وحرص الدولة على الارتقاء بمخرجاته من الفنيين المدربين، وربطها بإحتياجات سوق العمل، رافقه خلال الجولة، صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد البشير رئيس حي غرب، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، ومديرى مدارس التعليم الفني بالمحافظة. كما تفقد المحافظ، أقسام معرض منتجات مدارس التعليم الفني المتنوعة "زراعية وصناعية وفنية"، منها أقسام منتجات الألبان والمنتجات الزراعية، وقسم تشكيل المعادن والمصنوعات النحاسية وقسم الملابس والمشغولات اليدوية، وقسم تصنيع الأخشاب من غرف نوم وأبواب وشبابيك ومقاعد وترابيزات، والتي تم عرضها بأسعار مخفضة، وشاهد نماذج أعمال الطلاب والمعلمين، والتي تم تصنيعها بورش المدرسة، مثمنًا الجهود المبذولة من إدارة التعليم الفني ومعلميها، والتي تساهم في تطوير مهارات وقدرات الطلبة لتدريبهم لسوق العمل من خلال إعادة تدوير المخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء في صناعة مقاعد ومظلات وبرجولات وتند خشبية وفوانيس كهرباء وأسوار حديدية ومعدات نظافة وألعاب أطفال، لاستخدامها في أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بشوارع وميادين وحدائق أسيوط.