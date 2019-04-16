محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه

أسيوط هيثم البدرى

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، مراحل تنفيذ محور طريق هضبة أسيوط الغربية، بطول 22 كم، والذي يتم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %.

ويعد المحور شريان رئيسي لمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية، والذى يختصر المسافة من مدينة أسيوط القديمة إلى المدينة الجديدة إلى 15 دقيقة، وسينتهي العمل منه في يونيو 2019، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد، ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد فوزى النشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوسط وشمال الصعيد، والمهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، وبعض مهندسي الشركات العاملة بالمشروع.

وتابع المحافظ خلال جولته الميدانية بالمحور، أعمال رصف الطريق والإنتهاء من الكبارى العلوية، وتدبيش الطريق من الجانبين وصولًا لمدينة ناصر، مشيرًا إلى أهمية هذا الطريق الحر الذي يمتد بطول 22 كم، وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وهو طريق مزدوج بكل إتجاه 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر، ويربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة علي الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 متر، كما استمع المحافظ إلى شرح مراحل التنفيذ على الطبيعة مشيدًا بمعدلات الإنجاز.

وأشار المهندس محمد فوزي النشار وكيل الوزارة ورئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، إلى أن المحور يشمل كوبري علوي بطول 1.8كم، ليتفادي كل التقاطعات العرضية، مثل طريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكه القديم، ومخر السيل ومصرف الزاوية، ونسبة تنفيذ الكوبري 99%، كما يشمل تنفيذ كوبري علوي علي مصرف الزنار ونفق للمزارعين حتي تقاطعه مع الطريق الدائري لمدينة أسيوط، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالطريق بلغت 90 %، وجارى إستكمال الأعمال ليتم الإنتهاء منها خلال الأسابيع القادمة.

و على جانب آخر، زار محافظ أسيوط ، "شعبان فرغلي أحمد فرغلي" الذي يعمل سائق بالحملة الميكانيكية بمركز ومدينة أبوتيج، على خلفية إصابته إثر انقلاب السيارة به أثناء العمل.

رافقه خلال الزيارة، نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والدكتور مدحت موريس مدير مستشفى الايمان العام.

وإطمأن المحافظ خلال الزيارة، على الخدمات الطبية المقدمة للسائق، وأوصى إدارة المستشفى بتقديم أفضل رعاية صحية وعلاجية، وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة له، ورعايته حتى يتماثل الشفاء، وكلف رئيس مركز ومدينة أبوتيج بتقديم كافة الدعم له ولأسرته حتى عودته للعمل.



تفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية (1)



تفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية (2)



تفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية (3)



تفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية (4)



تفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية (5)



تفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية (6)



تفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية (9)



تفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية (10)



تفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية (12)



تفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية (13)



تفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية (14)



تفقد أعمال تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربية (15)



محافظ أسيوط يزور سائق بالمستشفى (1)



محافظ أسيوط يزور سائق بالمستشفى (2)