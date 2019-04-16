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مجلس النواب يرفع جلساته لـ12 مايو.. ويهنىء المصريين بالأعياد

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:57 م
مجلس النواب يرفع جلساته لـ12 مايو.. ويهنىء المصريين بالأعياد مجلس النواب
كتب محمود حسين
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أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع جلسات المجلس، على أن تعقد الجلسة القادمة ظهر يوم الأحد الموافق  12 من شهر مايو المقبل، وذلك بعد إعلان نتيجة التصويت النهائى على التعديلات الدستورية بموافقة المجلس عليها.

وقدم رئيس مجلس النواب التهنئة للشعب المصرى بمناسبة الأعياد التى تشهدها الأيام القادمة، قائلا: "تستقبل مصر فى الأيام القادمة العديد من الأعياد والمناسبات، منها  "حد السعف، عيد تحرير سيناء، عيد العمال، شم النسيم، بالإضافة إلى شهر رمضان المبارك، أدعو الله أن تحل على الشعب المصرى مسلمين ومسيبحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسىى".

جدير بالذكر، أن نتيجة تصويت أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية، أسفرت عن تصويت 554 عضوا، وموافقة 531  عضوا، ورفض 22  عضوا، وعضو واحد ممتنع.


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