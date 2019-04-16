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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:44 م
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ماذا تفعل لتنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد ؟

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:05 م
ماذا تفعل لتنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد ؟ محكمة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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يسعى البعض إلى مقاضاة شخص متواجد خارج البلاد، ولكنه يجد صعوبة فى كيفية مقاضاته، وهو ما نستعرضه فى هذا التقرير، حيث تبدأ أولى الخطوات بالتوجه لإنتربول القاهرة، وتقديم طلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم الصادر ضده المطلوب ملاحقته، وبياناته الشخصية، وسوف تستكمل الإدارة المستندات المطلوبة بالنيابة عنك، والبدء فى اتخاذ الإجراءات لاسترداده بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية.

 

وأنشئ الإنتربول لتعزيز سبل التعاون الدولى الشرطى لمواجهة الجريمة المنظمة، التطورات التكنولوجية حولت العالم إلى قرية صغيرة وتخطت الجريمة الحدود الوطنية وسارع المجرمون إلى إستغلال التكنولوجيا ومع تصاعد الإجرام الخطر عبر الأوطان، وأصبحت الدول الآن أكثر من أى وقت مضى فى حاجة ماسة إلى التعاون الشرطى الدولى .

 

 

 


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