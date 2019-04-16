مؤشرات أولية.. تقدم كرم كردى على مقعد نقيب عام الصيادلة فى 10 محافظات

أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات، بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، تقدم الدكتور كرم كردى، على مقعد النقيب العام، في 10 محافظات، بالتزامن مع استمرار فرز الأصوات.

وأحرز المرشح على مقعد النقيب العام للصيادلة، تقدما في محافظات: القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، بني سويف، قنا، البحر الاحمر، بمتوسط أصوات 4000 صوت فارق عن أقرب منافسيه.