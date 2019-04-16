مؤتمر "آفاق التنمية" بجامعة أسيوط يوصى بإنشاء الوكالة العربية للذكاء الاصطناعى

وائل ربيعى

اعلن الدكتور شحاتة الغريب، نائب رئيس جامعة اسيوط لشؤون التعليم والطلاب، توصيات المؤتمر الدولى " آفاق التنمية بالوطن العربى .. رؤية قانونية " والذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأردنية ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور بسام الحلو رئيس جامعة الزرقاء، والدكتور عمر المخزومى عميد كلية حقوق جامعة الزرقاء.

وجاءت توصيات المؤتمر:"تشجيع الاستثمار بما يضمن الحفاظ على البيئة القطاع الخاص شريك اساسى فى التنمية، وضرورة إبرام اتفاقية موحدة لنقل التكنولوجيا من الغرب، وإنشاء محاكم متخصصة اقتصادية لسرعة الفصل فى المنازعات، وكذلك تشجيع برامج التنمية المستدامة، وإنشاء الوكالة العربيه للذكاء الاصطناعي".

وأكد الغريب، أهمية تشجيع شباب الباحثين وطلاب الملكية الفكرية ونقابة المحامين ومركز التحكيم الدولى، مقدما الشكر للدكتور محمود أبو شعيرة مؤسس جامعة الزرقاء لمجهوداته فى دعم المؤتمر، مشيرا إلى مشاركة 85 باحث من مصر والاردن والكويت والإمارات واليمن. بـ43 بحثا.

التوصيات

في السياق ذاته، قال الدكتور محمد حسام لطفى استاذ القانون المدنى بجامعة بنى سويف، إن مصر دخلت مجال جديد الملكية الفكرية، لافتا آن المصريين القدماء اول من عرف الملكية الفكرية.