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لبقبض على أحد أفراد عصابة "شحتو" خط الصعيد بالأقصر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:46 ص
لبقبض على أحد أفراد عصابة "شحتو" خط الصعيد بالأقصر المتهم
كتب - محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية، وذلك استمراراً لملاحقة وتتبع عناصر تشكيل عصابى فارين عقب حصارهم بالمنطقة الجبلية بالأقصر.
 
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة أفراد التشكيل الذى كان يتزعمه عنصر إجرامى شديد الخطورة شهرته "عماد شحتو" الذى لقى مصرعه فى تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز إسنا عقب حصار الأجهزة الأمنية للمنطقة .
 
ووردت معلومات لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر حول مكان تواجد أحد أفراد التشكيل (سبق إتهامه فى عدد من القضايا آخرهم قضية "قتل عمد" ومحكوم عليه بالحبس فى قضية "ضَرب") .
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيلياً باشتراكه فى حادثين، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية وبخزينتها 6 طلقات من ذات العيار) بأحد الدروب الجبلية بمكان التعامل.
 
 
 

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