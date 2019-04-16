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"كل ما تريد معرفته عن الاستثمار بالذهب" فى "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:00 ص
"كل ما تريد معرفته عن الاستثمار بالذهب" فى "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان
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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "كل ما تريد معرفته عن الاستثمار فى الذهب"، وذلك من خلال استضافة إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن فى الغرفة التجارية بالقاهرة.

يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية همسة إمام، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.

 

 

 

 

 


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