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كرم كردى يتقدم عن أبرز منافسيه فى "صيادلة الجيزة" بـ700 صوت

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:16 م
كرم كردى يتقدم عن أبرز منافسيه فى "صيادلة الجيزة" بـ700 صوت نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أوضحت المؤشرات الأولية لفرز أصوات انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، الفرعية بمحافظة الجيزة، تقدم الدكتور كرم كردي المرشح علي مقعد النقيب العام للصيادلة، عن أقرب منافسيه، الدكتور ثروت حجاج المرشح علي نفس المقعد، بواقع 700 صوت حتي الآن، ومازالت عمليات فرز الأصوات مستمرة. 
 
 
كما أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بانتخابات النقابة الفرعية للقاهرة، تقدم الدكتور كرم كردي، بواقع 1200 صوت، عن أقرب منافسيه، الدكتور ثروت حجاج.
 
 
وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ ويستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.
 
 
ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.
 
 
 
 
 

 


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