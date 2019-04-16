video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 07:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كاتب بريطاني: حزب العمال منقسم على نفسه حول طريقة الاستفادة من أزمة المحافظين

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 07:02 ص
كاتب بريطاني: حزب العمال منقسم على نفسه حول طريقة الاستفادة من أزمة المحافظين مجلس العموم
لندن )أ ش أ(
إضافة تعليق

 قال الكاتب البريطاني كيفن مجواير إن التنبؤات بخسارة حزب المحافظين الحاكم 59 مقعدا في انتخابات عامة كفيلة بأن يترك زعيم حزب العمال جيريمي كوربين على رأس أكبر حزب في البرلمان على نحو يؤهله للحكم كأغلبية أو ضمن ائتلاف.

 

وأكد مجواير، وفقا لصحيفة (الميرور) البريطانية أن أحدا ممن تحدث إليهم في حزب العمال لا يتوقع نجاح المحادثات التي تجريها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع كوربن بشأن بريكست، وأنه ما من أحد من هؤلاء العماليين يرجو لتلك المحادثات أن تنجح.

 

وقال الكاتب إن البريكست قسَّم حزب المحافظين، لكن العمال لا يزالون منقسمين على أنفسهم حول طريقة الاستفادة من هذا الوضع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سى إن إن: فراغ البريكست خلال عطلة عيد الفصح خطر على تيريزا ماى

الاسترلينى يرتفع فوق 1.31 دولار مع انحسار مخاطر "البريكست "

البريكست

حزب المحافظين

البرلمان البريطانى

لندن




لا تفوتك
ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة