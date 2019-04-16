كاتب بريطاني: حزب العمال منقسم على نفسه حول طريقة الاستفادة من أزمة المحافظين

لندن )أ ش أ(

قال الكاتب البريطاني كيفن مجواير إن التنبؤات بخسارة حزب المحافظين الحاكم 59 مقعدا في انتخابات عامة كفيلة بأن يترك زعيم حزب العمال جيريمي كوربين على رأس أكبر حزب في البرلمان على نحو يؤهله للحكم كأغلبية أو ضمن ائتلاف.

وأكد مجواير، وفقا لصحيفة (الميرور) البريطانية أن أحدا ممن تحدث إليهم في حزب العمال لا يتوقع نجاح المحادثات التي تجريها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع كوربن بشأن بريكست، وأنه ما من أحد من هؤلاء العماليين يرجو لتلك المحادثات أن تنجح.

وقال الكاتب إن البريكست قسَّم حزب المحافظين، لكن العمال لا يزالون منقسمين على أنفسهم حول طريقة الاستفادة من هذا الوضع.