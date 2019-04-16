قبل بدء الامتحانات.. قطاع المعاهد الأزهرية يحدد 9 تعليمات لطلاب الثانوية

كتب لؤى على

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددا من التعليمات لطلاب الثانوية الأزهرية والتى تبدأ 25 مايو القادم.

1 – عدم حضور الامتحان بالموبايل نهائيا





2 – كتابة البيانات على القسيمة الملصقة بورقة الإجابة يوضوح تام، ويكلف الطالب بكتابتها قبل بدء الإجابة





3 – جلوس الطالب فى المكان المحدد له بحسب رقم جلوسه





4- إحضار كل طالب رقم جلوسه وبطاقة الرقم القومى





5 –لا يجوز للطالب أن يحمل كتبا أو مذكرات أو أوراقا فى مادة الامتحان أو فى غيرها وكذلك يمنع بتاتا كل ما يساعد على الغش





6 – عدم كتابة الطلاب أسمائهم أو أرقام جلوسهم داخل كراسة الإجابة أو عمل أى علامة فيها يستدل منها على شخصياتهم أو ترك تذاكر أو أرقام جلوس داخل الكراسات





7 - لا يجوز للطالب كتابة أى عبارات خارجة عن سياق الامتحان أو تتضمن سبا أو قذفا أو إيحاءات سياسية أو عبارات تخالف الآداب العامة





8 - لا يسمح لأى طالب بالخروج من اللجنة قبل نهاية نصف الزمن المحدد لإجابة المادة





9 - عدم تعمد الطالب طمس أو شطب الإجابة الصحيحة بصورة متكررة











