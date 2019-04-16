فيديو.. نشأت الديهى: السيسي أشجع وأنبل رئيس فى حربه على الإرهاب

كتب محسن البديوى

قال الإعلامى نشأت الديهى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى الأشجع والأكثر جرأة والأنبل فى العالم فى حربه على الإرهاب.

وأضاف "الديهى" خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على شاشة "ten"، أن العالم يحترم الأرقام والحقائق ويرى مصر على حقيقتها، ولا يستمع للغوغائية أهل الشر والمرتزقة.

وأوضح أن مصر تقود أكبر وأشرف تجربة إصلاحية اقتصادية وسياسية ودينية، وتقود حربا مقدسة ضد الإرهاب، حفاظًا على الدين والوطن، مشددا على أن الرئيس السيسى الأشجع والأجرأ والأنبل فى العالم فى حربه على الإرهاب.