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فيديو معلوماتى.. قبل ما تشترى.. اعرف أسعار بلح وياميش رمضان

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. قبل ما تشترى.. اعرف أسعار بلح وياميش رمضان ياميش رمضان
كتب ــ سيد الخلفاوى
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مع اقتراب شهر رمضان المعظم، يبدأ المواطنون فى شراء مستلزمات الشهر الكريم، ويأتى فى المقدمة "فاكهة رمضان" وهى الياميش بأنواعه والبلح بأنواعه، ولا يخلو منزل منها فى رمضان خاصة البلح.


 

ويرصد "اليوم السابع" أسعار البلح والياميش هذا العام - حسب الأسعار بسوق البلح فى الساحل بالقاهرة:
 

1 – البلح الأبريمى يبدأ من 10 و15 و20 و30 جنيهًا للكيلو

2 - البلح السكوتى 17 جنيهًا للكيلو 

3 - البارتمودا يبدأ من 18 لـ20 جنيهًا 

4 - الجنديلة من 25 لـ30 جنيهًا 


 

 أسعار الياميش
 

1 - أعلى سعر 275 جنيهًا لكيلو الكاجو.

2 - الزبيب المصرى من 30 لـ35 جنيهًا للكيلو جرام.

3 - الزبيب المستورد بـ50 و60 و70 و80 جنيهًا للكيلو جرام.

4 - المشمشية من 60 حتى 110 جنيهات للكيلو.

5 - التين بـ20 جنيهًا للقرص 300 جرام، والكيلو 60 جنيهًا. 

6 - التين السورى من 100 لـ130 جنيهًا للكيلوجرام.

7 - القراصيا تبدأ من 60 لـ80 جنيهًا.

8 - المكسرات بالقشر "بندق ولوز وعين جمل" بـ100 جنيه للكيلو.

9 - المكسرات المقشرة من 200 لـ240 جنيهًا للكيلو.

10 - قمر الدين من 8 لـ 10 جنيهات لـ اللفة.

11 - قمر الدين السورى من 25 لـ35 جنيهًا للفة. 

12 - كيلو السودانى مكسرات من 24 جنيهًا لـ30 جنيهًا.

13 - جوز الهند "الخشن" من 45 لـ50 جنيهًا للكيلو.

14 - التمر هندى من 15 لـ 30 جنيهًا لـ اللفة.

15 - البلح المعلب يبدأ من 15 جنيهًا للعلبة.


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