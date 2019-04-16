video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو.. متى يتم استئناف الطيران البريطانى لشرم الشيخ؟.. سفير مصر بلندن يجيب

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:41 ص
فيديو.. متى يتم استئناف الطيران البريطانى لشرم الشيخ؟.. سفير مصر بلندن يجيب السفير المصرى فى بريطانيا والزميل أحمد يعقوب فى لندن
رسالة لندن - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
أحمد-يعقوب
 

قال طارق عادل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، إنه يأمل أن يتم استئناف الطيران البريطانى لشرم الشيخ قريبًا، مطالبًا الحكومة البريطانية بذلك بعد استيفاء مصر بالفعل لجميع المعايير الفنية لتأمين المطارات بما فى ذلك شرم الشيخ، بشهادة المؤسسات البريطانية والدولية، لافتًا إلى أن 415 ألف سائح بريطانى زار مصر فى 2018.

وأضاف سفير مصر لدى المملكة المتحدة، فى أول حوار له مع وسائل الإعلام اختص به "اليوم السابع" وأجرى فى مقر السفارة المصرية فى لندن، والتى تقع فى حى "ماى فير" الراقى، وسط العاصمة البريطانية، وسوف ينشر لاحقًا، إنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة فى مختلف جوانبها، السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، والاهتمام بتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات التى تشكل أولوية حالية للدولة المصرية، وعلى رأسها التعاون الاقتصادى والاستثمارى فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى، وحرصت منذ وصولى، على التواصل مع الشركات والمستثمرين البريطانيين، من أجل حثهم على زيادة الاستثمارات فى مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات القومية العديدة والمتنوعة الجارى تنفيذها، وبريطانيا بالفعل من ضمن أكبر الدول المستثمرة فى مصر.

وأضاف قائلًا: "المجالات ذات الأولوية أيضًا، تشمل الصحة والتعليم، واللذين يحظيان بأولوية فى برنامج الحكومة، حيث قمت بالفعل بالعديد من الاتصالات مع الجانب البريطانى من أجل تقوية التعاون فى هذين المجالين وإطلاق برامج تستفيد مصر بها من الخبرة البريطانية، حيث أن بريطانيا لديها تجربة رائدة فى نظام التأمين الصحى الشامل الذى تسعى مصر لتطبيقه، بالإضافة إلى المؤسسات البريطانية التعليمية المتميزة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير بريطانيا: 60 مليار جنيه استرلينى دخل سنوى للشركات الاجتماعية بالمملكة

أخبار مصر

السفارة المصرية فى بريطانيا

الطيران إلى شرم الشيخ

السياحة فى مصر

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة