فيديو.. متى يتم استئناف الطيران البريطانى لشرم الشيخ؟.. سفير مصر بلندن يجيب

رسالة لندن - أحمد يعقوب





قال طارق عادل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، إنه يأمل أن يتم استئناف الطيران البريطانى لشرم الشيخ قريبًا، مطالبًا الحكومة البريطانية بذلك بعد استيفاء مصر بالفعل لجميع المعايير الفنية لتأمين المطارات بما فى ذلك شرم الشيخ، بشهادة المؤسسات البريطانية والدولية، لافتًا إلى أن 415 ألف سائح بريطانى زار مصر فى 2018.

وأضاف سفير مصر لدى المملكة المتحدة، فى أول حوار له مع وسائل الإعلام اختص به "اليوم السابع" وأجرى فى مقر السفارة المصرية فى لندن، والتى تقع فى حى "ماى فير" الراقى، وسط العاصمة البريطانية، وسوف ينشر لاحقًا، إنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة فى مختلف جوانبها، السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، والاهتمام بتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات التى تشكل أولوية حالية للدولة المصرية، وعلى رأسها التعاون الاقتصادى والاستثمارى فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى، وحرصت منذ وصولى، على التواصل مع الشركات والمستثمرين البريطانيين، من أجل حثهم على زيادة الاستثمارات فى مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات القومية العديدة والمتنوعة الجارى تنفيذها، وبريطانيا بالفعل من ضمن أكبر الدول المستثمرة فى مصر.

وأضاف قائلًا: "المجالات ذات الأولوية أيضًا، تشمل الصحة والتعليم، واللذين يحظيان بأولوية فى برنامج الحكومة، حيث قمت بالفعل بالعديد من الاتصالات مع الجانب البريطانى من أجل تقوية التعاون فى هذين المجالين وإطلاق برامج تستفيد مصر بها من الخبرة البريطانية، حيث أن بريطانيا لديها تجربة رائدة فى نظام التأمين الصحى الشامل الذى تسعى مصر لتطبيقه، بالإضافة إلى المؤسسات البريطانية التعليمية المتميزة".