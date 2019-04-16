فيديو.. لحظة إحباط تهريب 8 أطنان معسل مهربة من رسوم 5 ملايين جنيه جمارك

كتب محمود عبد الراضي

استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم تهريب السلع والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية التى من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى الوطنى، تم إحباط تهريب 8 أطنان تبغ "معسل" بلغ قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها 5 ملايين جنيه.