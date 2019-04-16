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فيديو.. لحظة إحباط تهريب 8 أطنان معسل مهربة من رسوم 5 ملايين جنيه جمارك

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:38 م
فيديو.. لحظة إحباط تهريب 8 أطنان معسل مهربة من رسوم 5 ملايين جنيه جمارك معسل ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم تهريب السلع والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية التى من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى الوطنى، تم إحباط تهريب 8 أطنان تبغ "معسل" بلغ قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها 5 ملايين جنيه.

 

 


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