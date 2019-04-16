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فيديو.. ضباط يقدمون درع القوات المسلحة للرئيس السيسى خلال تفقده قاعدة محمد نجيب

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:11 م
فيديو.. ضباط يقدمون درع القوات المسلحة للرئيس السيسى خلال تفقده قاعدة محمد نجيب الضباط يهدون الرئيس السيسى درع القوات المسلحة
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قدم عدد من رجال القوات المسلحة يمثلون كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، درع القوات المسلحة للرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعبيرًا عن وقوفهم خلف قيادته باعتباره رمزا للأمة.

جاء ذلك، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.

ورافق الرئيس السيسى، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد حجازى، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى.

وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية، إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة، كمًا ونوعًا، والتى تم إنشاؤها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل القوات المسلحة.

 


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