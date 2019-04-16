فيديو .. شاهد منصة حقل بلطيم غرب قبل بدء نقلها للتركيب بالمياه العميقة

كتبت : مروة الغول

قال مصدر مسئول بقطاع البترول ، أنه قد تم الإنتهاء من تصنيع منصة حقل بلطيم غرب وكذلك الاختبارات لافتا أنه تم بدء تجارب التشغيل تمهيدا لبدء نقلها عن طريق البحر للتركيب خلال الاسبوع الثالث من شهر ابريل الجارى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أن وزن المنصة يصل إلى حوالى حدود 4 ألاف طن تم تصنيع جميع مكوناتها بأيدى مصرية لافتا إلى أن تلك المنصة تعمل بشكل ذاتى كما أنها اسرع منصة تم الانتهاء منها داخل مصر .

وأوضح المصدر، أنه تم الانتهاء من ربط الخط البرى والبحرى وصولا الى محطة المعالجة بأبو ماضى ، لافتا أن ربط حقل بلطيم جنوب غرب بخط أنابيب بحرى متعدد المراحل بقطر 26 بوصة من المنصة البحرية إلى منطقة تجميع آبار نيدوكو ، ويصل طول الخط إلى 18 كم.

وتابع المصدر ،إلى أن الإنتاج سيتم نقله لمحطة معالجة أبو ماضى من خلال خط أنابيب برى متعدد المراحل بطول يصل لـ 25 كم حيث سيتم فصل الغاز ومعالجته ثم ضخه فى الشبكة القومية للغازات .