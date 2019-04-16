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فيديو.. زاهى حواس: حريق كاتدرائية نوتردام يوم حزين للبشرية ونتيجة للإهمال

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:52 م
فيديو.. زاهى حواس: حريق كاتدرائية نوتردام يوم حزين للبشرية ونتيجة للإهمال الإعلامى عمرو خليل وحريق كاتدرائية نوتردام
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، إن حريق كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية، والذى وقع ظهر أمس الأثنين، يعد يوماً حزيناً على العالم كافة وليس فرنسا فقط، نظراً للقيمة التاريخية والأثرية لهذه الكنيسة والفن الذى احترق لن يتكرر مرة أخرى، وتابع:"لذلك أنا حزين واعتبر هذا اليوم حزين على العالم كله".

وأضاف "حواسى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، اليوم يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر فضائية "DMC"، أن العالم كافة فقد أمس أثر ذا قيمة عالمية هامة جداً ويحمل فن عبقرى لن يتكرر، مشدداً على أن الحادث لم يكن بفعل فاعل مطلقاً بل نتيجة إهمال.

ولفت وزير الآثار الأسبق، إلى أن حريق كاتدرائية نوتردام يمثل خسارة للتراث الإنسانى، وافتقاد لفن جميل يحمل بين طياته إبداع يبهر العقول، مشيراً إلى أن اعتزاز الأوروبيين بالكاتدرائية يشبه اعتزاز المصريين بهرم خوفو.

 


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