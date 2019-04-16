video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. تعرف على 13 شائعة نفتها الحكومة × 7 أيام

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:32 م
فيديو.. تعرف على 13 شائعة نفتها الحكومة × 7 أيام 13 شائعة نفتها الحكومة
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات بالفيديو، رصد 13 شائعة انتشرت فى 7 أيام خلال الفترة من 10-16 أبريل الجارى.

 

 

وتضمنت الشائعات، تعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة، وفرض ضرائب إضافية على المواطنين فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، وفرض ضريبة على الشركات لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيها، وإلغاء الدعم التموينى نهائيا، وطرح وحدات بالإسكان الاجتماعى بمساحات 120 مترا بأسعار مخفضة، وإلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات، وتغيير نظام امتحانات الصف الأول الثانوى بالمدارس الدولية.

 

كما شمل التقرير، رصد شائعات بدء عملية التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل، وبيع قطع آثار مصرية بأحد المزادات الأمريكية، وانتشار حشرة الحشد القاتلة بالأراضى الزراعية المصرية، وإخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو الخل وتوقيع وزارة الأوقاف بروتوكولا مع إحدى الجمعيات الأهلية لنشر الدعوة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالإنفوجراف.. الحكومة تنفى 13 شائعة ×7 أيام.. لاصحة لتعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة.. رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية لـ150 جنيها لا أساس لها من الصحة.. وإخفاء أثار المخدرات بأقراص منع الحمل أو الخل غير صحيح

إنفوجراف.. الحكومة تفند 13 شائعة × 7 أيام

"الأوقاف": لا صحة لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية أهلية لتوليها مهام نشر الدعوة الدينية

تجديد الخطاب الدينى

مصر

مجلس الوزراء

تقرير الشائعات

البنك الدولي

تعرض مصر لازمة اقتصادية

الثانوية العامة

المدارس الدولية

المدارس اليابانية




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة