No workers onsite. Who tf is this? pic.twitter.com/OPYFFMxkRf — Vernon (@TipsyPianoBar) April 15, 2019

وتم تسجيل الفيديو أثناء التغطية الحية للحريق الذي التهم أجزاء كبيرة من الكاتدرائية في العاصمة الفرنسية باريس مساء الاثنين وظل حتى ساعة متأخرة من فجر الثلاثاء، ثم نشر على حساب أحد الأشخاص على تويتر، مصحوبا بتعليق مفاده أنه كان هناك شخص في الكنيسة أثناء الحريق.

وقال التعليق الذي يحاول أن يبين أن الحريق متعمد "لا يوجد عمال في الموقع.. إذن من هذا الرجل؟".

وجاءت التعليقات اللاحقة بأن هذا الرجل ليس رجل دين ولا رجل إطفاء.

غير أن اللقطات عالية الوضوح للموقع أثناء البث الحي والتغطية المباشرة للحريق توضح (في الدقيقة 42 من الفيديو أدناه) بجلاء رجلا يرتدي سترة سلامة طويلة ويمشي في المكان ذاته وبالطريقة ذاتها التي تظهر في التسجيل غير الواضح على تويتر.