فيديو..بدء التصويت فى 4 محافظات بانتخابات الصيادلة بعد تأخر ساعتين

رغم بدء التصويت بانتخابات نقابة الصيادلة بالمحافظات، إلا أن عمليات التصويت تأخرت بمحافظة الإسماعيلية حتى الآن، وفتحت اللجان أبوابها منذ قليل أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

كما شهدت عمليات التصويت بلجان محافظات "أسيوط والأقصر وبنى سويف"، تأخر فتح اللجان، والتى بدأت منذ قليل بالثلاث محافظات فى استقبال الناخبين ايضا.

ويتنافس 624 مرشحا عل كافة المقاعد، من بينهم 81 مرشحاً بالنقابة العامة، موزعين بين 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعداً، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالى 1167 مرشحا على كافة المقاعد.