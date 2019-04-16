فيديو.. الإمارات تشهد أعلى كميات أمطار فى تاريخ الدولة والسبب "تلقيح السحب"

الأمطار فى الإمارات شهدت أعلى معدلاتها خلال العام الحالى
الأمطار فى الإمارات شهدت أعلى معدلاتها خلال العام الحالى
جريان أودية #جبل_جيس بعد هطول أمطار غزيرة على #رأس_الخيمة#أمطار_الخير #أمطار_الإمارات— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 13, 2019
تصوير- ابراهيم صادق#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gsWh81Qbfk
البرق فى دولة الإمارات
وأضاف المركز، أن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار هو مبادرة بحثية دولية، صممت من أجل تطوير العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالاستمطار عبر إنشاء شبكة عالمية من الشركاء، تضم الآن ما يزيد على 1200 باحث ينتمون لأكثر من 500 مؤسسة عالمية مرموقة، منها المؤسسة الأوروبية للأبحاث النووية، ووكالة "ناسا".
منطقتا الحيل والفحلين من أكثر المناطق تضررا بالأمطار
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 13, 2019
#أمطار_الخير
#أمطار_الإمارات
تصوير- سالم خميس
#صحيفة_ذكية
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1zBSq8peDV
الأمطار تجري شلالات #جبل_جيس في #رأس_الخيمة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 13, 2019
تصوير ابراهيم صادق#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/oP9sRNNRIb
بالفيديو.. هطول #أمطار_الخير على #الإماراتhttps://t.co/bxH1mvSZJC— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 13, 2019
تصوير- زيشان أحمد#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8zM2HlaOmw
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