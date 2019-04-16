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فيديو..إقبال كبير من السيدات على منافذ كلنا واحد لشراء مستلزمات رمضان

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:56 م
فيديو..إقبال كبير من السيدات على منافذ كلنا واحد لشراء مستلزمات رمضان مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي
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شهدت مبادرة "كلنا واحد" لتخفيض أسعار السلع الغذائية، إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة فى مبادرة (كلنا واحد - أهلًا رمضان) وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية باستمرار عمليات التوسع فى افتتاح منافذ "أمــان" جديدة لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال (132) منفذ على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلًا عن افتتاح وتطوير (13) منفذًا جديدًا بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية.

 


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