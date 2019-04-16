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فوز مجدى ثابت بمنصب نقيب الصيادلة فى القليوبية وابتسام كامل بالوادى الجديد

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:29 م
فوز مجدى ثابت بمنصب نقيب الصيادلة فى القليوبية وابتسام كامل بالوادى الجديد انتخابات الصيادلة
إبراهيم سالم ونيفين طه وفريق المحافظات
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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة بمحافظة الوادى الجديد، منذ قليل، نتيجة انتخابات النقابة الفرعية بعد فوز ابتسام كامل عبد الجيد، بمنصب النقيب الفرعى، بعد حصولها على ٦٦ صوتا بينما حصل المرشح الثانى على النقيب الفرعى على ٤٥ صوتا.

وبدأت عملية فرز صناديق الاقتراع بمقرات النقابة بالمحافظة، بإشراف قضائى من المستشار وليد حنفى محمود عضو مجلس الدولة، بعد أن ادلى ١١٤ ناخبا من المحافظة فى الانتخابات من اجمالى ١٣٨ صوتا و٣ أصوات باطلة فى انتخابت النقابة الفرعية.

وكان قد بدأ التصويت فى التاسعة صباحا وانتهى ٩ مساء وتضم الجمعية العمومية للنقابة بالوادى الجديد ١٣٨ عضوا لهم حق التصويت، إذ يشترط أن يكون الصيدلى مسددا لاشتراكات النقابة حتى عام 2018 مع استثناء من هم فوق الـ 60 عاما لكونهم معفين من سداد الاشتراكات.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة الفرعية للصيادلة بالقليوبية برئاسة المستشار ربيع حمادة فوز قائمة "رؤية" والتى تضم "على حجاب وبكرى سعيد ومريان ميلاد بمقاعد " فوق السن " ورضوى جمال وناهد خميس ومحمد مسعد تحالف مع القائمة بمقاعد " تحت السن" فى الانتخابات التى أجريت اليوم الثلاثاء، بالإضافة لحسم مقعد النقيب للنقابة الفرعية بالقليوبية بالتزكية لصالح الدكتور مجدى ثابت النقيب الحالى.

وتنافس فى انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بالقليوبية 8 مرشحين على مقاعد تحت السن و4 على مقاعد فوق السن بعد انسحاب أحد المرشحين وقائمة واحدة لأول مرة فى تاريخ النقابة وأدلى نحو 470 صيدليا بأصواتهم فى صناديق الاقتراع.

أشرف على الانتخابات 3 لجان وهى " لجنة إدارية من المحافظة ومكونة من 14 فردا ولجنة من الجمعية العمومية للصيادلة مكونة من 5 صيادلة برئاسة الدكتور محمد أبو على بخلاف لجنة الإشراف القضائى.

كانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، فتح باب التصويت بالانتخابات على مستوى كل المحافظات، لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء المجالس الفرعية.

 


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