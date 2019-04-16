فتح باب التصويت بانتخابات نقابة الصيادلة بجميع المحافظات

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، منذ قليل، فتح باب التصويت بالانتخابات على مستوى كافة المحافظات، وذلك لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء المجالس الفرعية.

وكانت النقابة العامة للصيادلة، قد دعت كافة أعضائها النزول والمشاركة بالانتخابات بكثافة للتصويت بالانتخابات لاختيار من يرونه الأصلح لتمثيلهم وحل قضاياهم المهنية.

ويتنافس 624 مرشحا عل كافة المقاعد، من بينهم 81 مرشحاً بالنقابة العامة، موزعين بين 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعداً، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالى 1167 مرشحا على كافة المقاعد.

وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن عمليات التصويت مستمرة حتى السابعة مساء فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم تجهيز 130 لجنة بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين، وتم مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أن الانتخابات تتم تحت اشراف قضائى كامل، حيث تم انتداب 30 قاضياً من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات، لافته إلى أنه يمكن للصيدلى التصويت بالانتخابات بشرط سداد اشتراكات النقابة حتى عام 2018، مع استثناء من هم فوق الـ60 عاما فهم معفيين من سداد الاشتراكات، كما أنه يوجد إمكانية لتسديد اشتراكات النقابة يوم الانتخاب، حيث يتم توفير موظف ليتمكن الصيادلة من المشاركة فى الانتخابات فى حينها، لا توجد لجان للمغتربين ويمكنهم التصويت فقط بمقار اللجان بنقابتهم الفرعية.