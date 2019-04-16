غرفة الفنادق: 9 رحلات طيران أسبوعية من بلجراد للغردقة بداية من يونيو المقبل

كتبت آمال رسلان

أكد تامر نبيل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وأمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، أن الموسم الصيفى هذا العام سيشهد تزايد كبير فى حركة الوفود السياحية من صربيا، بعد المشاركة المتألقة لمنتجعات وفنادق البحر الأحمر فى معرض صربيا خلال شهر فبراير الماضى.

وقال نبيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الطيران الصربى خط "بلجراد - الغردقة" سيبدأ بداية من يونيه القادم بشكل يومى منتظم، بواقع 9 رحلات أسبوعية تقريبا، مقسمة رحلة يومية فى حين يتم تركيز على أيام نهاية الأسبوع السبت والأحد، فيتم تسيير أكثر من رحلة يوميا، لافتا إلى أن كل شركات الطيران المصرية تعمل فى هذه الخطوط خاصة مصر للطيران، متوقعا أن يشهد الموسم الصيفى حركة جيدة.

وأوضح أنه إلى جانب الأسواق الكلاسيكية المتواجدة بقوة فى الغردقة مثل الأوكرانى والألمانى وبيلا روسيا، يوجد أسواق جديدة بدأت تأتى إلى الغردقة على رأسها السوق الرومانى فهناك زيادة فى الوفود خلال الموسم الصيفى بشكل منتظم، وكازخستان كانت متوقفة خلال الشتاء لكن مع بداية إبريل بدأت تعود الوفود من جديد بقوة.

يأتى ذلك بالإضافة إلى أن موسم شم النسيم هذا العام سيشهد تدفق لوفود من السوق اللبنانى للغردقة، لافتا إلى أنه سيكون هناك خط طيران مصرى يعمل خلال موسم شم النسيم لبيروت، حيث سيتم تسيير من ثلاث إلى أربع رحلات خلال الموسم، مشيرا إلى تلك الخطوط لن تستمر بشكل منتظم بل ستعمل فى المواسم وفترات الأعياد.