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غدا.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى لمناقشة الاستعدادات لشهر رمضان

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:53 م
غدا.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى لمناقشة الاستعدادات لشهر رمضان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء ، إجتماع الحكومة الأسبوعي، لمناقشة عدد من  الملفات المختلفة ومتابعة الإستعدادات لشهر رمضان وتواف  السلع بجانب الاستعداد لإحتفالات شم النسيم ، وأيضا متابعة الإستعدادات اللوجستية بشأن الإستفتاء علي التعديلات الدستورية.

وكانت الحكومة قد وافقت في إجتماعها الأخير علي مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ ،  حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.


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