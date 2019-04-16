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عمدة باريس تقترح عقد مؤتمر دولى للمانحين للمساهمة فى ترميم كاتدرائية نوتردام

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:58 ص
عمدة باريس تقترح عقد مؤتمر دولى للمانحين للمساهمة فى ترميم كاتدرائية نوتردام كاتدرائيه نوتردام
باريس(أ ش أ)
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اقترحت عمدة العاصمة الفرنسية باريس آن هيدالجو عقد مؤتمر دولى للمانحين من أجل المساهمة فى ترميم كاتدرائية (نوتردام) الفرنسية، وذلك بعد نشوب حريق بها وانهيار برجها التاريخى وسقفها بالكامل.

ذكر ذلك راديو (فرنسا الدولى)، اليوم الثلاثاء، دون المزيد من التفاصيل.

وكان حريق قد اندلع فى سقف كاتدرائية (نوتردام)، أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية فى العاصمة الفرنسية أمس الاثنين، ما أدى إلى سقوط سقف وبرج هذا المعلم بالكامل.. وأفادت فرق الإطفاء بأن الحريق مرتبط على الأرجح بأعمال ترميم الصرح الشهير.

 


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