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عمدة إيل دو فرانس تتبرع بـ10 ملايين يورو لترميم كاتدرائية نوتردام

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:27 ص
عمدة إيل دو فرانس تتبرع بـ10 ملايين يورو لترميم كاتدرائية نوتردام كاتدرائية نوتردام
كتب : أحمد علوى
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قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن عمدة منطقة إيل دو فرانس فاليرى باكريس، تبرعت بـ10 ملايين يورو كمساعدات طارئة لمساعدة رئيس الأساقفة على القيام بالعمل الأول فى إعادة بناء كاتدرائية نوتردام، والتى دمرها حريق هائل أمس الاثنين.

وأضافت أن إعادة الإعمار والتى من الواضح أنها ستكلف الكثير، ستجعل البلد بالكامل متكاتفة، بالإضافة إلى تضامن أفضل المهندسين المعماريين، وأفضل الحرفيين فى فرنسا.

ومن جانبها أعربت اليابان، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لدعم فرنسا فى ترميم كاتدرائية (نوتردام) بعدما تعرضت لحريق هائل أمس.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهايد سوجا - فى مؤتمر صحفى أوردته صحيفة (ذا جابان تايمز) - أن الحكومة اليابانية ستنظر بشكل إيجابى فى تقديم الدعم إذا ما طلبته الحكومة الفرنسية.. وعلق على الحريق قائلا "لقد كانت خسارة للعالم ونشعر بحزن عميق".

 

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