عباس يستنكر حريقًا اندلع في المصلى المرواني بـ"الأقصى"

كتب- هاشم الفخرانى

استنكر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس الإثنين، حريقًا شبّ بسطح المصلى المرواني، في المسجد الأقصى، بالقدس المحتلة.

وحذّر عباس من أي استهداف لهذه الأماكن المقدسة، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ عليها، لما تمثله من قيمة دينية وإنسانية كبيرة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، دون الحديث عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

من جهة أخرى، أعرب عباس عن أسفه الشديد للحريق الذي اندلع، الإثنين، في كاتدرائية نوتردام التاريخية، وسط العاصمة الفرنسية باريس، وأدى لانهيار برج الكاتدرائية.

وعبر الرئيس الفلسطيني عن تضامنه وتعاطفه مع فرنسا وشعبها، جراء هذا الحادث.