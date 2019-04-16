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ضبط 3905 هاربين من أحكام وتحصيل 105634 فى حملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:31 م
ضبط 3905 هاربين من أحكام وتحصيل 105634 فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3905 هاربين من أحكام، منهم 7 حكم فى جنايات و 1185 حكم جزئي، و 132 حكم مستأنف، و 2560 حكم فى غرامات، و21 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 105 ألف و 634 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 

 


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