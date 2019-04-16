ضبط 169 قطعة سلاح و151 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمخدرات.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم في ضبط " 169 قطعة سلاح نارى ، 209 قطع سلاح أبيض، 151 قضية مخدرات ، 20 مُتهَما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و64 متهما ومراقبا هاربين، و310 دراجات نارية مخالفة، 10 سيارات مبلغ بسرقتها، و26071 مخالفة مرورية ، 16843 مخالفة مرافق ، 25 قضية مصنفات ، وتنفيذ 81931 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.