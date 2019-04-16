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ضبط 169 قطعة سلاح و151 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:20 ص
ضبط 169 قطعة سلاح و151 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة سلاح-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمخدرات.
 
ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم في ضبط " 169 قطعة سلاح نارى ، 209 قطع سلاح أبيض، 151 قضية مخدرات ، 20 مُتهَما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و64 متهما ومراقبا هاربين، و310 دراجات نارية مخالفة، 10 سيارات مبلغ بسرقتها، و26071 مخالفة مرورية ، 16843 مخالفة مرافق ، 25 قضية مصنفات ، وتنفيذ 81931 حكما قضائيا متنوعا".
 
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 
 

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