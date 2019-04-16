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ضبط محامى لاتهامه بتزوير أمر نيابة بتسليم متهم فى منشأة ناصر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:01 م
ضبط محامى لاتهامه بتزوير أمر نيابة بتسليم متهم فى منشأة ناصر أوراق مزورة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، من ضبط محامى بتهمة تزوير أمر من النيابة العامة، بإخلاء سبيل متهم فى إحد القضايا وتسليمه.
 
البداية عندما توجة محامى لقسم شرطة منشأة ناصر، وقدم لضباط الشرطة قرار ادعى أنه من النيابة العامة يفيد بتسليم المتهم وإخلاء سبيله، إلا أن رجال المباحث ارتابوا فى صحة الورقة المقدمة من المحامى، وبفحصها والتأكد منها، تبين عدم صدور قرار من النيابة العامة يفيد بتسليم المتهم للمحامى أو إخلاء سبيله، وتم التحفظ على المحامى وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق معه.
 

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