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ضبط عاطلين بحوزتهما 28 طربة حشيش فى الإسكندرية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:55 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 28 طربة حشيش فى الإسكندرية طربة حشيش - صورة أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط عاطل له معلومات جنائية لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة، فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، وبحوزته 16 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو و600 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.

 

كما تم ضبط عاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة متخذا من دائرتى قسمى شرطة (مينا البصل – أول العامرية بالإسكندرية) مسرحا لمزاولة نشاطة الإجرامى، فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة منيا البصل، وبحوزته 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو و200 جرام ، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواه".

 

 

 


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