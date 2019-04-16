صور.. نقابة التمريض تنظم ندوات للحث على المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

نظمت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب عام تمريض مصر سلسلة فاعليات بالنقابات الفرعية، لحث ما يقرب من 300 ألف ممرض وممرضة على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بوصفها إصلاحات سياسية واجبة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، فى بيان اليوم، أن النقابة بفرعياتها الـ27 بالقاهرة والمحافظات مستمرة فى تنظيم الفاعليات بالمحافظات لشرح التعديلات الدستورية للتمريض والكشف عن آثارها الإيجابية فى صالح المجتمع والمواطنين، مؤكدة أن التمريض يستجيب لدعوات النقابات الفرعية، لافتة إلى أنه سيتم وضع مواد توعوية بالفرعيات لتوزيعها على التمريض الذى لم يحضر المؤتمرات.

وأوضحت نقيب عام التمريض أن التمريض يمثل ركيزة هامة فى منظومة الصحة بما لهم من دور بارز فى نقل الخدمة للجمهور والمستشفيات على مستوى الجمهورية وتابعت: أن التمريض حريص على الإصلاح الدستورى.

وأوضحت نقيب التمريض، أنه تم تنظيم مسيرات حاشدة عقب انتهاء المؤتمرات التى تتم فى النقابات الفرعية وتابعت أن التعديلات الدستورية استحقاق تفرضه طبيعة المرحلة التى تمر بها الدولة، فالدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع، لافتة إلى أنها تؤيد التعديلات الدستورية، حرصا على استمرار الاستقرار السياسى، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضحت أن جلسات الحوار المجتمعى، حول التعديلات الدستورية شهدت تمثيل كل وجهات النظر، حيث نقل المشاركون فى الجلسات النبض الكامل لقطاعات الشعب التى يمثلوها، إضافة إلى أنها أتاحت الفرصة لجميع أطياف المجتمع بكل حرية، وتم الاستماع للرأى والرأى الآخر.

قالت كوثر محمود نقيب التمريض، إن نسبة التصويت مسألة مصيرية ولابد أن تكون نسبة تليق بالشعب المصرى ورئيسه، وتابعت: أن مرجعية اللجنة للتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية هى الضمير الوطنى وتغليب مصلحة البلاد العليا فوق كل اعتبار.