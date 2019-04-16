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صور..محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوى بمستشفى التضامن

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:02 م
صور..محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوى بمستشفى التضامن جانب من تفقد محافظ بورسعيد للتوسعات الجديدة
بورسعيد – السيد فلاح
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوى بمستشفي التضامن والتي تم العمل بها فى الأسبوع الماضى بعد إضافة 33 ماكينة جديدة للغسيل الكلوى لخدمة 198مريض.
 
رافق محافظ بورسعيد، خلال الزيارة الدكتور سعيد محمود، مدير التأمين الصحي ببورسعيد.
 
وأشاد "الغضبان"، بمستوى الخدمة بعد إضافة التوسعات الجديدة للقسم وطالب بتقديم كافة الجهود لرعاية مرضي الغسيل الكلوي، والحفاظ علي الماكينات ومتابعة الصيانة لها.
 
كما أستمع محافظ بورسعيد، من مدير التأمين لشرح حول التوسعات، التي أضيفت لقسم الغسيل الكلوى بمستشفى المبرة، والتي بلغ عدد ماكينات الغسيل به 12 ماكينة لخدمة 72 مريض من المرضى إلى جانب مرضى التأمين الصحى.
 
محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (1)
محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (1)

محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (2)
محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (2)

محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (3)
محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (3)

محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (4)
محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (4)

محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (5)
محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (5)

محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (6)
محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (6)

محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (7)
محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (7)

محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (8)
محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (8)

محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (9)
محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (9)

محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (10)
محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (10)

محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (11)
محافظ بورسعيد يتفقد التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي التضامن (11)

 


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