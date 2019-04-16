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صور.. محافظ القاهرة يشهد معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:25 ص
صور.. محافظ القاهرة يشهد معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة محافظ القاهرة فى معرض الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة والذى أقامته مديرية التربية والتعليم، تحت شعار "تعلم ـ فكرـ ابتكر ـ ابدع ـ انتج" شمل المعرض كافة الأنشطة الطلابية من منتجات يدوية وفنية وثقافية من مختلف إدارات القاهرة التعليمية البالغ عددها 32 منطقة .

وأبدى عبد العال، إعجابه بمنتجات الطلبة المختلفة فى كافة المجالات الصناعية والفنية والبيئية والتربية الزراعية مؤكداً على أهمية ممارسة الطلاب لمختلف الأنشطة بجانب المقرر الدراسى لصقل مواهبهم ومساعدتهم على الابتكار والإبداع ولخلق مجتمع متكامل داخل المدرسة .

كما شهد محافظ القاهرى، الحفل الفنى والذى ضم عدد من الفقرات الغنائية والمسرحية وعرض لفريق الصم وضعاف السمع وتوجيه الشكر لكل المدرسين والموجهين القائمين على ممارسة الأنشطة الفنية بالمدارس .

شهد الاحتفال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم .

محافظ القاهرة فى معرض الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة (2)
 
محافظ القاهرة فى معرض الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة (3)
 

 

محافظ القاهرة فى معرض الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة (1)

 


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