صور.. محافظ القاهرة يشهد معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة والذى أقامته مديرية التربية والتعليم، تحت شعار "تعلم ـ فكرـ ابتكر ـ ابدع ـ انتج" شمل المعرض كافة الأنشطة الطلابية من منتجات يدوية وفنية وثقافية من مختلف إدارات القاهرة التعليمية البالغ عددها 32 منطقة .