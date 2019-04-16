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صور.. مائدة عالمية بمعرض اتوم إكسبو سوتشى.. والبسبوسة المصرية تلفت الأنظار

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:49 م
صور.. مائدة عالمية بمعرض اتوم إكسبو سوتشى.. والبسبوسة المصرية تلفت الأنظار مائدة عالمية وتذوق مجانى بمعرض اتوم إكسبو سوتشى
سوتشى محمد أحمد طنطاوى
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قدم معرض " اتوم إكسبو 2019" لزواره أطعمة مجانية، تعبر عن الثقافات والحضارات المختلفة فى عدد كبير من دول العالم، من بينها مصر، حيث يتم تقديم هذه الأطعمة والمأكولات والحلويات لمن يرغب، بالإضافة إلى معلومات عن أشهر المأكولات فى بلاد العالم، ووجود ممثلين لهذه الدول فى المعرض.

 

وظهرت الحلويات المصرية بقوة من خلال البسبوسة، والكنافة بالمكسرات، والمشبك، فيما اهتم الركن الهندى ب الارز والدجاج، وركن اوزباكستان بعصائر قمر الدين، بينما الركن الإيرانى جاء من خلال عبوات المكسرات المتنوعة وبعض الحلوى التى تتميز بها.

 

"اليوم السابع" التقطت مجموعة من الصور للمشاركين فى هذه المائدة العالمية، وظهر المشاركون بالزى الرسمى لبلادهم.

 

 
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