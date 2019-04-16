صور..مؤتمر شعبى نسائى حول التعديلات الدستوريه بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت عدد من القوى شعبيه بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، على رأسها بيت العائله المصريه، مؤتمر شعبى نسائى حاشد لشرح التعديلات الدستوريه لسيدات المركز.

وقام المشاركون فى المؤتمر، بشرح التعديلات المقترحة فى بعض مواد الدستور، وحث الحضور على النزول والمشاركة فى الاستفتاء عليها، من أجل التأكيد للعالم على أن المصريين جميعا شباب ورجال ونساء يد واحده.

وأكدت المشاركات بالمؤتمر، أن العنصر النسائى هو العنصر الأقوى والمؤثر فى المجتمع، وهذا المؤتمر يهدف إلى توعية المرأة وشرح التعديلات الدستوريه وتوعيتها للنزول والمشاركة بها.

شارك بالحضور فى المؤتمر، عبد ربه دره مدير إدارة الشباب والرياضة، وعاطف المكاوى منسق بيت العائله المصرى، والقس إبراهيم فؤاد، وأميمه الشريف مدير إدارة تعليم الكبار ومأمور مركز الشهداء العميد مصطفى زهران ومفتش مباحث المركز ورئيس مباحث مركز الشهداء وولفيف من القيادات.



مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية



مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية



مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية



مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية



مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية