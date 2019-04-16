video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور..مؤتمر شعبى نسائى حول التعديلات الدستوريه بالمنوفية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:59 م
صور..مؤتمر شعبى نسائى حول التعديلات الدستوريه بالمنوفية حضور النساء بالمؤتمر الشعبى للمشاركة بالتعديلات الدستورية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

نظمت عدد من القوى شعبيه بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، على رأسها بيت العائله المصريه، مؤتمر شعبى نسائى حاشد لشرح التعديلات الدستوريه لسيدات المركز.

وقام المشاركون فى المؤتمر، بشرح التعديلات المقترحة فى بعض مواد الدستور، وحث الحضور على النزول والمشاركة فى الاستفتاء عليها، من أجل التأكيد للعالم على أن المصريين جميعا شباب ورجال ونساء يد واحده.

وأكدت المشاركات بالمؤتمر، أن العنصر النسائى هو العنصر الأقوى والمؤثر فى المجتمع، وهذا المؤتمر يهدف إلى توعية المرأة وشرح التعديلات الدستوريه وتوعيتها للنزول والمشاركة بها.

شارك بالحضور فى المؤتمر، عبد ربه دره مدير إدارة الشباب والرياضة، وعاطف المكاوى منسق بيت العائله المصرى، والقس إبراهيم فؤاد، وأميمه الشريف مدير إدارة تعليم الكبار ومأمور مركز الشهداء العميد مصطفى زهران ومفتش مباحث المركز ورئيس مباحث مركز الشهداء وولفيف من القيادات.

مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية (1)
مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية 

 

مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية (2)
مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية 

 

مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية (3)
مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية

 

مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية (4)
مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية

 

مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية (5)
مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية 

 

مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية (6)
مشاركة النساء بمؤتمر بيت العيلة للتوعية بالتعديلات الدستورية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب أيمن أبو العلا مؤيدا التعديلات الدستورية: حققت معادلة تداول السلطة

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

التعديلات الدستوريه

بيت العائلة

مؤتمر شعبى نسائى




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة