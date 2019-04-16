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صور.. كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بسبب حادث تصادم سيارتين وأتوبيس

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:16 ص
صور.. كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بسبب حادث تصادم سيارتين وأتوبيس جانب من الحادث
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة عرب المحمدى بسبب اصطدام سيارتين وأتوبيس، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من الوصلة المعلقة اتجاه مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة، ونتج عنه إصابة شخص، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الحادث.

 

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وتم إخطار اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، وأمر بانتقال الخدمات مدعومة بالأوناش لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السيارات.

 

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