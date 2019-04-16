صور.. قطار يدهس مزارع بالأقصر خلال عبوره شريط السكة الحديد للوصول لأرضه

الأقصر – أحمد مرعى

لقي مزارع مصرعه أسفل عجلات قطار بمحافظة الأقصر، وذلك خلال عبوره شريط السكة الحديد للوصول لقطعة أرض يزرعها، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

والبداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بمصرع المواطن "جويد.أ.م" 75 سنة مزارع ومقيم بمنطقة نجع الطويل، وذلك أسفل عجلات قطار اليوم الثلاثاء، خلال عبوره شريط السكة الحديد للوصول لأرض زراعية يمتلكها، فتم نقل جثمانه علي الفور لمستشفي الأقصر الدولي لحين تسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.