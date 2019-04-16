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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:20 ص
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صور.. "عم محمد" أقعده حادث وهده المرض ويناشد أهل الخير إجراء عملية تغير مفصل

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:00 ص
صور.. "عم محمد" أقعده حادث وهده المرض ويناشد أهل الخير إجراء عملية تغير مفصل
الشرقية – إيمان مهنى
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"علب صفيح ومقص" هى ليست بأشياء عادية، فى حياة عم محمد عبداللطيف الرجل الستينى من محافظة الشرقية، بل هى أسلحته التى يتغلب بها على الألم والمرض والوحدة بعدما تركه الجميع ليعيش سنوات بجوار فرش خضار قعيد لا يستطيع الحركة.

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وبعبارة "نفسى ارجع امشى تانى" بدأ محمد عبداللطيف 64 عاما الشهير بـ"محمد المراكبى"، رواية قصته لـ”اليوم السابع” وبراعته فى صناعة القوارب والفوانيس.

قال "طول عمرى ببيع خضار فى السوق بمدينة فاقوس، واشتهرت بلقب المراكبى لتصنيع مجسمات لقوارب من الصفيح، وأنا حاليا أصنع فانوس رمضان، وقبل عامين خلال تواجدى بالسوق صدمنى تروسيكل كسر مفصل الفخذ، لم أستطع إجراء العملية لعدم وجود قدرة مادية، الأمر الذى أثر على الحركة وأصبحت أحبو كطفل صغير.

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وناشد عم محمد المسئولين بعلاجه فى مستشفى متخصص، وإجراء له العملية الجراحية اللازمة.

 من جانبه أضاف المهندس محمود درج رئيس مجلس إدارة دار خيرية، أن فريق الإنقاذ عثر على عم محمد فى حالة صحية متدنية لا يستطع الحركة، وتم نقله للدار وعرضه على أطباء أكدوا أنه بحاجة لعملية تغير مفصل.

 
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