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صور.. ضبط 28 طن تمر هندى وأغذية فاسدة قبل شهر رمضان فى الجيزة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:56 ص
صور.. ضبط 28 طن تمر هندى وأغذية فاسدة قبل شهر رمضان فى الجيزة جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط مصنعين غير مرخصين بالجيزة بداخلهما أكثر من 28 طن حنة وتمر هندى وعسل الجلوكوز غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام صاحب مصنع لإنتاج التمر الهندى- بدون ترخيص- بدائرة مركز شرطة أطفيح، باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع، تسبب أضرار جسيمة على جمهور المستهكلين.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية تم إعداد مأمورية استهدفت المصنع المشار إليه، أسفرت عن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش تم ضبط (3 طن تمر هندى - 2 عبوة كبيرة الحجم من عسل جلوكوز بدون بيانات زنة الواحدة 20 كيلو جرام) بإجمالى مضبوطات بلغت ( 3.40 طن تمر هندى وعسل جلوكوز "غير صالحة للاستهلاك الآدمى") كما جاء بتقرير مفتشى الأغذية المرافقين للحملة.
 
كما أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، قيام صاحب مصنع لإنتاج الحنة –بدون ترخيص- كائن بدائرة مركز شرطة أطفيح، بتجميع كميات كبيرة من الحنة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط المدير المسئول عن المصنع، وبتفتيش المصنع تم ضبط (3500 كرتونة بداخلها أكياس "حنة" تحمل اسم تجارى- 200 شيكارة حنة خام- 1000 كرتونة فارغة)، بإجمالى مضبوطات (25.750 طن حنة غير صالحة للاستخدام) كما جاء بتقرير مفتشى الأغذية المرافقين للحملة.
 
جاء ذلك استمرارا للجهود المستمرة للرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية حفاظا على صحة المواطنين، وفى إطار الحملات التموينية المكبرة التى تشنها الأجهزة الأمنية استعدادا لقرب شهر رمضان المعظم.
 
 
المضبوطات
المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

 


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