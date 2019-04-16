video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. تعاون مصرى أمريكى فى مدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:06 م
صور .. تعاون مصرى أمريكى فى مدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية جانب من الزيارة
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
استقبلت مدينة الأبحاث العلمية و التطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، وفد رفيع المستوى من هيئة الفولبرايت الأمريكية، اليوم بقاعة معهد المعلوماتية .
 
يأتى ذلك، في إطار سعى المؤسسات البحثية المصرية لزيادة التعاون بين الباحثين المصريين، ونظرائهم المنتمين للهيئات البحثية، والجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، و بحضور عمداء المعاهد البحثيةن وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة.
 
و صرح الدكتور ولاء شتا نائب مدير المدينة لشئون المعاهد البحثية، إن الزيارة تأتى تأكيداً على أهمية تعزيز العلاقات بين المدينة وهيئة الفولبرايت، و بحث أوجه التعاون العلمي من خلال الاستفادة من برامج الفولبرايت لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم، وتناولت محاضرة الوفد الزائر شرح كيفية التقدم لبرنامج المنح الدراسية و البرامج المهنية. 
 
جانب من الزيارة (1)
جانب من الزيارة (1)

جانب من الزيارة (2)
جانب من الزيارة (2)

جانب من الزيارة (3)
جانب من الزيارة (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكتبة الإسكندرية:نصف مليون زائر لمعرض الإسكندرية للكتاب

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

برج العرب

مدينة الابحاث و التكنولوجيا

هيئة الفولبرايت الأمريكية

الولايات المتحده الامريكيه

امريكا




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة