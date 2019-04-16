صور .. تعاون مصرى أمريكى فى مدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

استقبلت مدينة الأبحاث العلمية و التطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، وفد رفيع المستوى من هيئة الفولبرايت الأمريكية، اليوم بقاعة معهد المعلوماتية .

يأتى ذلك، في إطار سعى المؤسسات البحثية المصرية لزيادة التعاون بين الباحثين المصريين، ونظرائهم المنتمين للهيئات البحثية، والجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، و بحضور عمداء المعاهد البحثيةن وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة.

و صرح الدكتور ولاء شتا نائب مدير المدينة لشئون المعاهد البحثية، إن الزيارة تأتى تأكيداً على أهمية تعزيز العلاقات بين المدينة وهيئة الفولبرايت، و بحث أوجه التعاون العلمي من خلال الاستفادة من برامج الفولبرايت لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم، وتناولت محاضرة الوفد الزائر شرح كيفية التقدم لبرنامج المنح الدراسية و البرامج المهنية.