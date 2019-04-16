صور.. المياه تحاصر مبنى محافظة الإسماعيلية وشلل مرورى بسبب كسر ماسورة مياه

الإسماعيلية – السيد فلاح

حاصرت المياه مبنى محافظة الإسماعيلية، بعد كسر الماسورة الرئيسية لمياه الشرب بحى الشيخ زايد بقلب مدينة الإسماعيلية، مما أدى إلى شلل مرورى داخل شوارع المحافظة.

وفور كسر الماسورة انتقل اللواء حمدى عبد النبى، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، لمكان كسر الماسورة، وتم إجراء تحويلات لحين حل الأزمة، كما انتقلت إلى موقع الحادث، اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب الصحى بمحافظات القناة، وتم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه، لشفط المياع وحل الأزمة.