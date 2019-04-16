صور.. افتتاح أعمال منتدى التعاون الروسى العربى الرابع بموسكو

موسكو (أ ش أ)

افتتح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء فى العاصمة الروسية الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسى العربى بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط و14 وزير خارجية عربيا .

وأكد لافروف - فى كلمته الافتتاحية - أهمية المنتدى لتعزيز التعاون العربى الروسى فى كافة المجالات، وأشار إلى أن هذه الدورة ستناقش الوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقضايا التى تعرقل استقرار هذه المنطقة،مع التركيز على القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع فى اليمن وليبيا ومكافحة الإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية الروسى أن بلاده ترفض الإملاءات الخارجية على دول المنطقة ومحاولات التدخل فى شئونها، مؤكدا أن موسكو ترى ضرورة إحلال الاستقرار وخلق الظروف الملائمة للتنمية فى بلدان المنطقة والحفاظ على سيادتها، وأكد أن الدورة الحالية لمنتدى التعاون الروسى العربى تعد مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الجانبين، موضحا أنه سيتم مناقشة واعتماد خطة التعاون للسنوات القادمة .



وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف



لافروف



لافروف فى استقبال أبو الغيط



سيرجى لافروف



حوار بين أبو الغيط ولافروف